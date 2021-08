Covid vaccine: Camfe-camfen alaƙanta riga-kafin cutar korona da hana haihuwa

Mintuna 24 da suka wuce

Amma a yanzu, an samu cikakkun bayanan kariya cewa wannan shawara ta sauya, kana yanzu ana ƙarfafa gwuiwa kan amincewa da wannan allurar riga-kafi (a yayin da kamuwa da ita kanta ƙwayar cutar ta korona na mummunar barazana ga ɗaukar ciki).

An samar da ruwan allurar riga-kafin ta hanyar amfani da kumfar mai da ke ƙunshe da abubuwan ƙwayoyin halittar ƙwayar cutar, wanda ke zaburar da garkuwar jiki.

An kuma yi wallafe-wallafen da ke ikirarin cewa an ''kwarmata'' binciken ne, duk kuwa da a zahiri an wallafa shi ne don jama'a a shafin intanet.