Zamantakewa: Sarƙaƙiyar da ke cikin zamantakewar iyayen riƙo da ƴaƴan riƙo

A wasu yanayin kuma sai a samu ma cewar matsalar daga uban riƙon take ba uwar riƙon ba.

"Ba a lura da cewa ko ƴaƴan cikina haka nake musu. Gaskiya mutane wani lokacin ba sa adalci wajen fassara yadda wasu ke tafiyar da al'amuransu," in ji ta.

"Su kuma sai ka ga suna ɗaukar zugar suna yi wa iyayen riƙonsu tijara," in ji Hajiya Hadiza.

To wai ta yaya za a rage a kalla ko ba a daina duka ba wasu matsaloli na batun riko a wannan al'umma tamu?

To haka lamarin ƴaƴan riƙo da iyayen riƙo yake, ba lallai su so ƴan riƙo daidai yadda suke son ƴaƴansu a zuciya ba, amma idan da dattako to za su bar komai a ransu su jaddada adalci a zamantakewarsu da su.