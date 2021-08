Muhammadu Sanusi II: Abu biyar kan taron cikar tsohon Sarkin Kano shekara 60 a duniya

Mintuna 21 da suka wuce

An gudanar da taron ne a dakin taro Umaru Musa 'Yar Adua da ke birnin Kaduna a jihar ta Kaduna a arewa maso yammacin Najeriya.

Me sarki Sanusi ya ce?

"Babu wani dan Najeriya da ya samu irin wadannan damarmaki da na samu," in ji tsohon Sarkin Kano na 14.

"Ko kai kana cikin tsaro, al'umma ba sa cikin tsaro. In kai ba ka cikin yunwa, al'umma na cikin yunwa. Kuma mutanen nan su ne mu."

"Duk inda ka duba me yake kawo garkuwa da mutane? Me yake kawo fashi da makami? Me yake kawo rikici tsakanin makiyaya da manoma?