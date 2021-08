Afghanistan: Muhawara ta ɓarke tsakanin ƙungiyoyin 'Jihadi na duniya' kan makomar Taliban

Wani bidiyon kuma da aka ce a Yemen aka ɗauka ya nuna yadda ake wasan tartsatsin wuta, sai kuma muryar wani mutum da aka ji ba tare da an ga fuskarsa ba yana cewa Ƙungiyar Ansar al-Sharia al-Qaeda da ke Yemen - na taya ƴan uwansu na Taliban murna.

A can Gaza kuma wata ƙungiyar ta Jaysh al-Umma ce aka ga hotunan mayaƙanta suna rarraba wa mutane alewa a kan titi.

Al-Qassam ya kuma yi ikirarin cewa a garin Kidal na Mali ma an yi ta murna, inda wasu suka dinga yaɗa taswirar Afghanistan da ke nuna yadda Taliban ta mamaye.

Ita ma kungiyar masu ikirarin Jihadi ta al-Shabab da ke Somaliya ta yi murnar nasarar da Taliban ta samu na kwace iko da Afghanistan. Wasu kafafen yada labarai masu alaka da ita suka wallafa sako kamar haka: "Allah Mai Girma: sojonin Musulunci sun kwace iko da Kabul."Ana ta shagulgulan murna a kasar inda ake tayar da tutocin kungiyar Taliban da na Musulunci," in ji kafar Calamada.Ta ce Taliban ta yi nasara a kan shugabannin Afghanistan da dubun-dubatar dakatun kasashen waje bayan shafe shekara ana fafutuka.

Manyan jami'ai a ƙungiyar masu jihadi ta Hayat Tahrir al-Sham (HTS), a Syria, da take da iko da yankin Idlib, ta wallafa nata saƙon taya murnar ga Taliban a Telegram, tana mai bayyana ta a matsayin abar koyi.

Jami'an HTS Abu Mariya al-Qahtani da Muzhir al-Ways dukkanasu sun yaba wa Taliban.

Sannan yawanci 'yan ƙungiyar IS ne suke tayar da kokwanton, wacce dama abokiyar adawar Taliban ce.

Su kuwa magoya bayan ƙungiyar IS da take ayyukanta a yankin Khorasan a Afghanistan a wani lamari mai ban mamaki suna sukar Taliban.

Wasu ma na cewa idan ba haka ba me zai sa Amurka kwashe ƴan ƙasarta cikin lumana a lokacin da Taliban ɗin suka dakatar da kutsensu cikin Kabul.

Magoya bayan IS na ikirarin a yanzu Taliban "za ta yi mummunan aiki" ga Amurkawa a yankin, da suka haɗa da yaƙar mayaƙan IS.

Sai dai wani babban ɗan IS Sawt al-Zarqawi ya ga wata gwaggwaɓar dama ga IS. Ya ce yanayin da ake ciki a Afghanistan a yau ya yi wa IS daɗi don a yanzu maƙiyi ɗaya za ta yi faɗa da shi, wato Taliban.