Soyayya da kuɗi: Zafin rabuwa da masoya

Mintuna 22 da suka wuce

Wata cibiyar da ke ba ma'aurata shawara a Birtaniya ta ce an ziyarci ɓangaren shafinta na intanet kan sakin aure sau 419,359 tsakanin watan Yulin 2020 zuwa Yulin 2021 - kashi 14 fiye da shekarar da ta gabata.

Matsalolin kuɗi

"Mun tattauna da mutane waɗanda dole ta sa sai sun ɗauki watanni ko shekaru kafin su samu fan 550," in ji Farfesa Liz Trinder, wacce ta jagoranci binciken a gidauniyar Nuffield kan kuɗin sakin aure.

Akwai haraji kan kuɗaɗen farko ga ma'auratan waɗanda "ke cikin hali na rashi", in ji Farfesa Trinder wadda ta ce ainihin kuɗin bai kai fan 550 kuma zai sauka yayin da aka sauya tsarin zuwa na intanet.

"Mutane da yawa na shakkun zuwa ofishin lauya mai bayar da shawara, domin suna damuwa da tsadar kuɗin," in ji Mena Ruparel.

Amma rashin yin magana da lauya kan iya ƙara tsadar kuɗin, in ji Misis Ruparel, idan har mutane ba su nemi shawara ba kan yadda za su kauce wa kotu ta hanyar sasanci ko kuma samun sauƙin rabuwa cikin sauƙi.

Mata da yawa suna yanke shawarar dakatar da yin aiki domin ba da fifiko ga iyalinsu ba tare mayar da hankali kan fansho ba a tsarinsu, kuma wannan wani abin da ya kamata a dinga la'akari da shi ne, in ji shi.

Sakin aure

"Na tattauna da lauya nan take ta gano yawan kuɗaɗen," in ji ta. Ga yara da take kula da su ga shi kuma ba kuɗi ta shiga damuwa har ta sayar da babbar kadararta - gidan da suke ciki - kan kuɗin shari'a domin gabatar da ƙarar a kotu.