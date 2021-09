Satar Dalibai: Yadda ƴan bindiga suka jefa ɗalibai mata cikin fargaba da damuwa a Zamfara

Mintuna 33 da suka wuce

"Wannan yanayin har yana neman taɓa ƙwaƙwalwarta saboda girman damuwar da ta shiga," in ji ta.

Matakan kare kai

Sun ce an buƙaci kullum su kasance cikin shiri duk lokacin da za su kwanta bacci da dare. "Ana buƙatar komi ya kasance a kusa da mu lokacin kwanciya, kuma an ce mu dinga kwanciya da hijabi da takalminmu da audugar mata a kusa da mu," in ji ɗaya daga cikin ɗalibar sakandaren kwana a Zamfara.