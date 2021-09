Yadda aka saba haihuwa: ‘Karairayi’ shida game da haihuwa da fina-finan Hollywood ke yaɗawa

Mintuna 39 da suka wuce

Idan muka duba littafin This is Going to Hurt, wanda a ciki likitan Birtaniya Adam Key ya bayyana komai kan abubuwan da ke faruwa a dakunan haihuwa - tare da sharhin da wasu kwararru uku suka yi - mun bankado karairayi shida game da haihuwa da masana'antar shirya fina-finai ta Hollywood ta Amurka ke cigaba da nunawa.