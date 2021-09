Yadda mata biyar suka bayyana rayuwa a karkashin tsarin shari'ar Musulunci a wasu sassan duniya

Mintuna 29 da suka wuce

'Kasa ce mai cike da 'yanci sosai'

Ni 'yar asalin ƙasar Tanzaniya ce, sai dai mafi yawan rayuwata na yi ta ne a Saudiyya, in ji Hannan Abubakar.

An bai wa 'yan mata damar shiga wasanni, amma ba tare da samari ba, kuma mukan yi bikin wasanninmu a ranakun da suka sha bamban don gudun cakuduwa maza da mata.

Shekaruna 30; Zan yi aure lokacin da na hadu da kyakkyawan sahibina. Ina da iyayen da suke ƙarfafa mini gwiwa sosai, ba sa tilasta mini in yi aure.

A Iran, irin takunkumin da mace ke fuskanta ya danganta da asalin danginta in ji Mahsa. (Mahsa ta nemi kar a yi amfani da cikakken sunanta ko nuna fuskarta don tsaron lafiyarta.)

An haife ni kuma na girma a Tehran. A makaranta da jami'a na yi karatu tare da samari.

Idan jami'an kiyaye shari'a suka ƙyallara ido suka hango wasu matasa na lalata ko wata mace sanye da ɗan gajeren mayafi, to kuwa za su shiga matsala. Amma za a iya barinsu su tafi idan suka bada ɗan na goro.

"Na yi soyayya da saurayina ta tsawon shekaru hudu kafin in yi aure. Na kan je gidajen sinima, wuraren shakatawa da ko ina tare da shi.

"Iyayena suna da kafiya sosai, ko yaushe suna son in dawo gida kafin kare 9 na dare, kuma ba za su bar ni in yi tafi tafiye -tafiye tare da abokaina ba. Amma bayan aurena na samun 'yancin yin duk abin da nake so.