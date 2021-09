Rikicin Afghanistan: Yadda dangantakar Turai da Amurka ta yi tsami

Mintuna 17 da suka wuce

Yayin taron kungiyar Nato a watan Mayun 2017, Shugaban Faransa ya sanya dan yatsansa a hannun Shugaban Trump, yana kallon fuskarsa. "Ba abin a dauke kai ba ne", in ji shugaba Macron.

Ba wai batun janye sojojin ne abin takaicin ba, sai na yadda Amurka ba ta tuntubi kawayenta ba yayin tsara janyewar, musamman ma ganin cewa a tun farko an tsara lamarin ne a karkashin shirin kungiyar tsaro ta Nato, inda aka aike dakaru daga kasashe 36, kashi uku cikin hudu ba na Amurka ba ne, abin da ya rikirkita tsarin kwashe dakarun kasashen duniyar kenan.

Tsohon firaministan Sweden Carl Bildt, ya shaida wa BBC cewa: "An sa buruka sosai a lokacin da Joe Biden ya zama shugaban kasa - irin burukan da ba za iya cim musu ba.

Amma yayin da ake cikin wannan damuwar kan rashin samun bayanai tsakanin kasashen Turai da Amurka, mai yiwuwa ya yi wuri a fadi me hakan ke nufi wajen irin sauyin da aka samu tsakanin gwamnatocin Amurkan na yanzu da wacce ta gabata.

"Yadda Amurka ke janye kanta daga harkokin kasashen duniya kamar yadda ta janye daga Afghanistan, za ta fi mai da hankali ne kan kare muradunta - to ina ga sauran kasashe kuma?"

An sa ran za a sake yaukaka dangantaka tsakanin Amurka da Turai bayan tafiyar Trump

"Akwai lokacind a Amurka ta yi magana kan ci gaba da tafiyar da ragamar duniya," in ji Carl Bildt.

"Amma a yanzu ba wannan ne yaren da ke fitowa daga Fadar White House ba. An tauye fatan da aka yi na farfado da dangantaka tsakanin Amurka da Turai. A yanzu an saddakar Amurka za ta dinga abubuwanta ne yadda ta so."