Kwankwaso: Tsohon gwamnan Kano ya ce shekara shida ba a biya shi fansho ba

Mintuna 31 da suka wuce

"Idan da tare nake da su, da haƙƙina dole za a biya ni, albashina da za ku bani ko fansho duk wata wanda kowa ake ba shi, ni ba a bani, na kuma yarda saboda ina ɓangaren adawa a je a ci daɗi lafiya," in ji Sanata Kwankwaso.

Tsohon gwamnan ya bayyana cewa a farkon shekarar 2021, an shaida masa cewa an kai sunayen mutum tara gaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC, ciki har da sunansa inda ya zargi cewa an yi haka ne domin a zubar musu da mutunci.