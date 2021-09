Amfanin yalo da muhimmancinsa ga lafiyar jikin dan adam

Sa'a 1 da ta wuce

A Najeriya an fi noma yalon ne a yankin arewacin kasar inda akan kuma same shi a kasuwanni daban-daban a fadin kasar.

Amfanin yalo ga lafiyar jikin dan adam

A nan za mu duba amfanin yalo da kuma muhimmancin sa a jikinmu. Ba zai yiwu mu kawo duka ba, to amma za mu tsakuro kadan daga cikin amfaninsa:

Jerin wasu daga cikin amfanin yalon

''Na ga yana yawan sayen yalo kuma yakan saka ni in yanka masa kanana kamar yadda ake yanka su kankana in kawo masa a ko wane dare ya ji kafin ya kwanta,'' in ji Husna.