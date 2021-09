Mawakin Iran da zai iya shan dauri kan saka mata Turawa a wakarsa

Mintuna 24 da suka wuce

Wacce aka yi wa take da 'Coup Of The Gods', wakar ta kunshi kungiyar mawaka ta kasar Brazil, tare da mawaka daga kasashen Turkiya da Rasha da Indiya da Argentina da kuma mawaka mata biyu daga Amurka, Lizzy O'Very da Aubrey Johnson.