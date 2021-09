Priapism: Abin da ba ku sani ba kan cutar sikilar da ke shafar al'aurar maza

Mintuna 52 da suka wuce

Asalin hoton, OTHERS

Cutar sikila ko amosanin jini na daya daga cikin cututtukan da za a iya cewa na neman zama ruwan dare, saboda yadda ake yawan samun yin aure tsakanin masu rukunin jini AS da AS ko SS da AS.