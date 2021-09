Labarai biyar na matan da suke zubar da ciki a duniya

Sa'a 1 da ta wuce

A jihar Texas ta Amurka, an fara amfani da wata doka ta haramta zubar da ciki a mako shidan farko. Yayin da a jihar Coahuila ta Mexico kuwa ake kara samun karuwar haramta zubar da cikin.

A wannan ranar ta zubar da ciki ta duniya ba tare da matsala ba, mun tambayi mata biyar su ba mu labarinsu na yadda suka zubar da ciki. Sun fito daga wurare daban-daban a duniya, wasu daga cikinsu sun so a boye sunayensu.

'Nan da nan na gane cewa ba na son wannan mutumin ya kasance mahaifin dana'- Sandra, Bangok

Sandra ta fara jin sauyi a jikinta yayin da take dauke da cikin sati takwas. Ta yi gwaji ya tabbatar mata tana dauke da ciki.

Kafin wannan lokacin, zubar da ciki haramun ne a Thailand sai dai idan an samu cikin ne ta hanyar fyade ko dan uwa na jini, ko kuma lafiyar maman na cikin hadari. Sandra ta yanke hukuncin zubar da ciki tun wadannan dokokin na aiki.

"Ina ta tunani- na fada masu cewa fyade aka yi min, ko kuma za su ji tausayina idan na ce masu ba zan iya biya ba? Ba abin da ban yi tunani ba," in ji ta.

Sandra ta ce ta kasance ita kadai a lokacin da take ta fafutukar zubar da cikin

A ranar, ta amsa tambayoyi don bayyana masu damuwar da take ciki. Amma ta yi tunani idan kasancewarta 'yar shekara 27 mai samun kudaden shiga zai zama mata matsala.

"Na kasance ni kadai kuma na yi tunanin babu mai ba ni uzuri," in ji ta.

'Yawaita magana a bayyane game da zubar da ciki zai karfafa al'ummominmu'- Erin, Amurka

Erin na fafutukar hakkokin haihuwa a wata kungiya da ke Amurka da ake kira Shout Your Abortion. Ta ce ya taimaka mata wajen yin magana a kan zubar da cikin da ta sha yi.

"Sauyi ne babba a gare ni- da na fara yin wannan aikin, na samu matsalar furta kalmar "zubar da ciki" da karfi," in ji ta. "Yau, abu ne mai sauki na yi magana a kan zubar da ciki a bayyane."

Amma yanke hukuncin zubar da ciki bai taba ba ta wahala ba. "Ba na so na zama uwa, kuma ba na so na tarbiyyantar da yaro," in ji ta.