Me ya sa wasu mata marassa aure ke zuwa neman horo kan soyayya?

Daga Megha Mohan da Yousef Eldin

BBC World Service

Sa'a 1 da ta wuce

Harkar bayar da horon yadda ake soyayya sai kara habaka take yi a duk shekara.

Hakan bai rasa alaka da yadda ake samun yawaitar matan da ke neman abokin rayuwa.

Masu ba da horon kan yi wa kwastomominsu alkawarin samar musu abokin zama kuma a wasu lokutan a kan dace.

"Ina son in fada muku kuskuren da kuke yi, kuna so ku ji,"? Inji Robert Burale, a lokacin da yake jawabi a wani taro.

Ya kara da cewa "Kun shirya"?

Sai suka ce "eh"!

Daga nan sai Robert ya nuna wasu gungun mata ya ce "Ku mata kuna kuskuren bai wa namiji matsayin miji a maimakon barin shi a matsayinsa na saurayi."

"Maza da kuke ganinsu mafarauta ne! Kuma da zarar zaki ya kama wuyan mutum zai shake shi sai ya mutu, daga nan kuma sai ya fara neman wani naman."

"Saboda haka kar ku yi fushi ba zan kama suna ba," in ji Mr Burale.

Fadin haka ke da wuya matan da ke dakin taron suka kwashe da dariya suna dariya da nuna gamsuwa da kalaman na Robert.

Robert Burale mai horar da yadda ake soyayya ne, kuma ya halarci wani taro ne da aka yi wa lakabi 'Dear Women', wanda ya mayar da hankali kan rayuwar 'yan mata da ke neman miji don gina sabuwar rayuwa.

Robert ya ce yana da sirrin samar da soyayya mai cike da nasarori duk da cewa shi ma ya samu tarnaki a tasa soyayyar.

"Ba abun boyewa ba ne cewa aurena ya mutu, amma kuma hakan na nufin zan iya bai wa mata shawarar yadda za su samu nasara a zamantakewarsu.

Bayanan hoto, Robert Burale

A cewar hukumar horarwa ta duniya masu sana'ar horar da yadda ake soyayya sun ninka a duniya - daraja da yawan harkokin kasuwancin horarwar kuma harkar na kara bunkasa tun daga shekarar 2015, wanda yawan masu bibiya a shafin intanet ya haddasa.

"Akwai manyan dalilai da ke haifar da karuwar bukatar yin hakan," in ji kwararre a fannin harkokin kudi da kuma hada soyayya Jon Birger, mawallafin littafin Make Your Move.

"Daya daga ciki shi ne gurbatacciyar dabi'ar soyayyar shafin intanet. Wannan kan haifar da cikas ga mata masu ilimi, da wadanda suka shahara, da matan da masu shekaru 30 zuwa 40 ba su taba yin aure ba.

"Babu mamaki, wannan ita ce babbar hanyar kasuwancin masu horo kan yadda ake soyayyar."

A shekarar da ta gabata ne ofishin lura da kididdiga na kasar Birtaniya ya bayar da rahoton cewa yawan adadin matan Birtaniyar daga shekaru 30 da ba su taba yin aure ba ya kara ninkawa a cikin shekaru goma.

Duk da cewa mai yiwuwa adadin ba zai kasance a ko da yaushe mai tsanani ba, amma akwai wani abu mai kama da haka da ke faruwa a kasashe kama daga Amurka zuwa Kenya.

Horarwa ta daga ni sai kai tare da kwararru kan ci kudin da ya kai dala dubu takwas a kowane wata in ji cewar Jon Birger, a yayin da Hukumar Horarwa ta Duniya ke cewa yanzu kudin da masana'antar horarwa mai zaman kanta ke samu ya kai kusan dala biliyan 13 kan kowace shekara.

Kwana daya kafin taron bitar Dear Woman, makwabtan Mary na yi wa jaririyarsu mai watanni shida wanka a cikin wani kwamin wanka na roba da ke kan farfajiya - suna yi wa jaririyar wasa a lokacin da take kifta idanuwa cikin mamaki rudewa. Mary ta yi musu murmushi. Tana son haihuwar jaririya.

Shekarun Mary 35 kana wacce ba ta da aure, a kasar da shekara 21 shi ne mafi karancin shekarun aure a birane, kana shekaru 19 a yankunan karkara, kamar yadda Bankin Duniya ya bayyana. Uku daga cikin kannenta mata biyar sun riga sun yi aure.

"Akasarin matsin lambar kan fito ne daga dangi, da iyayenka, da kakanninka, da kawunnninka, da 'yan uwan iyayenka mata,'' ta ce.

Suna yawan tambayarta me ya sa har yanzu ba ta yi aure ba. "Ina so in sani, wane laifi nake aikatawa," Mary ta ce.

Amma kasancewar ba ta yi aure ba na nufin cewa tana aikata wani laifi, muka tambaya. Shin babu sauran wasu dalilai? Ko kuma shin zai iya yiwuwa cewa samun wanda ya dace batu ne da yin katari?

"Ban sani ba. Mutane da dama na fada mun cewa ina ruwan ido ne. Ban sani ba ko ina da ruwan ido ko kuma a'a," ta bayyana.

Mary tana aiki a wata cibiyar buga waya, kana horon da ake yi a cibiyar Dear Woman mai horar da soyayya ta Robert Burale zai ci dala hamsin ($50), kudin albashin mako daya.

Ba ta da tabbaci kan ko hakan zai yi amfani - ko zuba kudin a wannan bangaren zai sa ta samu miji - amma dai ta dauri aniya.

"Yana da muhimmanci a gwada, abin da da zan iya cewa kenan."

Matthew Hussey wani shahararren mai haorarwa ne a fannin soyayya, kuma marubucin littafin Get the Guy daya yi fice, na kamfanin jaridar New York Times.

Wani faifen bidiyo a shafinsa na YouTube (mai mabiya miliyan biyu da dubu dari biyu) mai taken "3 Man Melting Phrases That Make a Guy Fall For You" wato kalaman soyayya uku da za su ja hankalin namiji sun kara samun tagomashi na miliyan 18.

Kana duk wanda yake son a hirar da shi kan yadda zai iya soyayya zai kashe dubban daloli.

Mun tattauna da daya daga cikin matan da ta ce tana shirin biyan shiga taron horarwar Matthew Hussey da za a gudanar nan gaba kadan, don samun waraka bayan mummunar batawa da ta yi da masoyinta. Don haka mun bayyana masa cewa me yiwuwa mutane da dama za su zo masa a cikin mataki mai muni na rayuwa - kuma yana yi musu romon baka na karfafa guiwa.

"Ban amince cewa kowa zai iya kallon bidiyona kana ya yi ikirrain cewa ina romon baka ba," ya ce.

"Ni mai fadin gaskiya ne game da abin da na san zai yiwu. Idan wani ya zo don neman shawara game da soyayya, na kan so in taimake su wajen kasancewa cikin farinciki ko da zai yi aiki ko kuma aa'a - amma ba a ko da yaushe ba ne hakan ke amfani."

Abin farin ciki ne idan wasu suka tunkare shi a kan titi ya fada masa cewa sun yi aure a dalilinsa, ya ce.

"Idan dai wannan shi ne abinda kake so, kana shi ne abinda ka samu, abu ne mai matukar kyau,'' ya ce. ''Amma kuma ina so in tabbatar da cewa ka kasance cikin farinciki koda kuwa ba ka samu hakan ba ma.''

Yau rana ce ta taron bita na Dear Woman, da ake gudanarwa a wani otal mallakar mataimakin shugaban kasar Kenya, da aka kawata da daben da aka yi da duwatsu masu daraja na marbel, da kuma kawatattun manyan fitilu - diyarsa kawa ce ga iyalan Robert.

A wajen dakin taron akwai wata babbar tuta mai sheki dauke da hoton Robert Burale, ya sha kwalliya da kuma aski, sanye da tabarau mai tsada.

A ciki, akwai gwamman tebura da aka lullube da fararen yaduka. Kujerun na kallon dandamalin da aka ajiye wata babbar kujerar alfarma ta aka yi wa ado da karan miski.

Galibi Robert Burale kan karbi bakuncin taruka a zauruka da wurare masu daukar daruruwan mahalarta, amma dokokin korona na nufin cewa wannna karon mata 30 ne kacal aka gayyata.

Mary ta daga hannu kana ta koma bayan dakin don nemo kujera.

Sauran mahalarta taron sun zo ne daga birnin Nairobi da wasu wuraren. Wata mata ta bayyana mana cewa ta yi tafiyar sa'o'i biyar a hanyar shiga motocin safa uku kafin ta samu isowa da karfe goma na safe.

Amma dole sai sun yi jiran Robert Burale a yayin da baki masu jawabi ke jagorantar tattaunawar safiyar.

A matsayinsa na abokin Robert, mai horarwa da karfafa gwiwa kana mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyo Shazmeen Bank, ya yi magana a kan farfadowa daga cin zarafi a cikin gida dangantaka, mata da dama sun fara kuka.

Wani bincike da Ma'aikatar Lafiya ta yi a shekarar 2014, ya nuna cewa kashi 45 bisa 100 na mata da 'yan mata daga tsakain shekaru 15 zuwa 49 sun fuskanci cin zarafi a bayyane.

Bayanan hoto, Robert Buraleyana gabatar da jawabi

Amma yanayin bai dade ba, wani mai barkwanci ya saka su dariya kan matsalolin soyayya, kana wani kwararre ya fada wa kowa cewa da su zauna sosai su jingina saboda "aikewa da sako ta hanyar motsin jiki na bayar da karfin guiwa".

Daga bisani an yi liyafar cin abincin rana, kafin ainihin muhimmin abin da taron ya kunsa, mutumin da suka zo gani yanzu ya hau dandamali.

"Wannan taron bita ne na neman miji. Idan kuka saurara, zai iya taimaka muku samun mijin aure nan da lokacin Kirsimeti," Robert Burale ya bayyana.

"Kuma idan ba hakan kuke bukata ba, na roke ku da ku fice daga zauren."

"A yau za mu tattauna da ku mata a kan matsalolin da suka shafi dangantakar soyayya. Wasun ku za su lura da cewa kun kasance ba ku da aure - ba wai don babu mazajen ba - amma kun kasance cikin rashin aure ne saboda kurakuranku."

Daya daga cikin kuskuren, ya shaida wa mahalarta taron shi ne, saurin bai wa namiji damar yin jima'i da ku - kana suna sanya matsattsu da kuma gajerun kaya.

Mary, wacce take ta rubuta abubuwa tun safe ta ajiye alkalaminta tana kallo cike da mamaki.

Daga nan an gudanar da rawa a yayin da aka yi layi daya a cikin zauren wanda Robert ne ke kan gaba, bayan nan ne mata suka rika tunstura dariya a lokacin da suke komawa wurin zamansu.

Robert ya ce zai zabi wasu daga cikin matan su fito kan dandamalin su tattauna yadda aka yi ba su yi aure ba. Mary na daga cikin su.

Me yasa ba ta yi aure ba? ya tambaya.

Akwai wani saurayi a can baya a gida inda ta taso, Mary ta bayar da amsa.

"Kyakkyawa ne. Idan na ce kyakkyawa ina nufin yana da kyau - kyawun diri da fasali, da komai." Mary ta yi dariya, tana kallon taron jama'ar.

"Mun shafe kusan shekara daya da rabi muna soyayya. Daga bisani ya samu aiki a Nairobi, mun rika magana ta waya har na tsawon akalla watanni uku. Bayan wadannan watanni uku, shikenan babu sauran wata magana - komai ya tsaya cik!''

Mutumin da Mary ta dauka zai aureta ne ya yaudare ta.

"Lokacin da na kira shi don jin ko me yake faruwa, wannan saurayi ya ce min kin san me? "Yanayin rayuwat ya sauya. Martabata ta sauya. "Mary ta dan dakata."

Robert ya ci gaba.

"Ya saka ki jin cewa ke ba komai bac e?"

"Kaskantacciya," Mary ta bayar da amsa. "Wannan saurayi ya karya darajata zuwa matsayin da wa wani lokaci …"" ta fara kuka.

"Abu ne mawuyaci," ta bayyana daga karshe. "Na ji kamar ban isa komai ba."

Ta ce tun daga wannan lokaci ba ta kara yin wata saoyayya ta kwarai ba tun bayan da ta samu matsalar soyayya a shekarar 2012.

Robert ya sake ci gaba da magana, wannan karon ya sassauta muryarsa, cikin tausasaswa, ya fada mata cewa ba laifinta ba ne, cewa ko da komai ya lalace dole ta fito fili ta bayyana soyayya.

Yayin da take kokarin komawa wajen zamanta, ta yi mana murmushi tana girgiza kai kadan kana tana cewa , "Daga ina kuma wannan magana ta fito?"

Ba da dadewa ba aka kammala taron. Matan sun rungumi junansu kana suka dakata suka rika musayar lambobin waya, 'yan uwa mata da ba su da aure.

Kwana daya bayan taron bitar na Dear Woman, Robert Burale na shirin fara magana a gidan rediyo ne a cikin shirinsa na mako kan horarwa a lokacin da muka tsaya domin tattaunawa da shi.

Yana sanye fa bakaken kwat masu tsada. Makon ya kansace masa cikin rashin hutu, ace. Yana bukatar samun rana daya da zai dan huta bayan wannan shirin gidan rediyon.

Gaba daya yana cike da farin ciki kan yadda taron bitar ya wakana - ya samu martani masu kyau.

Ba mu iya bari ba tare da tambaya ba, kan ko da gaske ya yi amanna da duka shawarwarin da yake bayarwa. Kana ko shin yana ganin wadannan matan ba su yi aure ba ne saboda sun tafka kura-kurai? Ko akwai wasu dalilai da suka haddasa haka?

"Abin da zai taimaka ne," ya bayar da amsa, "Za ka iya samun mijin aure haka nan ta hanyar jiran sa'a? Kwarai, ko shakka babu za ka iya.

"Amma ina fada musu cewa abin da ke taimakawa wajen samun hakan cikin gaggawa da kuma jin cewa suna da iko kan komai nasu na rayuwa."

Kana kamar Matthew Hussey, ya bayyana cewa akwai abubuwa game da horarwarsa fiye da sakonnin da yake rubutawa game da samun mijin.

"Mutane na zuwa wajena, in horar da su, tare da tunanin cewa kana bukatar abu daya da kuma gano anihin cewa wani abu daban ne," ya ce.

Mary na shirin haduwa na wani aboki - aboki kawai, ta yi dariya - don cin abincin dare, don haka ta ce ba za ta iya yin doguwar tattaunawa ba. Ta ji dadin bitar, ta ce. Ta karu da abubuwa sosai.

Mun tambaye ta ko shin me za ta ce game da shawarar kauracewa jima'i har sai ta fahimci yanayin son da mutum ke yi mata.