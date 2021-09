R. Kelly: Mawakin Amurka da aka samu da laifin lalata da yara mata

Sa'a 1 da ta wuce

Waɗannan su ne kalaman mukadashiyar Antoni Janar na yankin gabashin New York, Jacquelin Kasulis, bayan samun mawakin R&B R.Kelly da cin zarafi ta hanyar lalata.

Kelly, wanda cikakken sunansa Robert Sylvester Kelly, an same shi da amfani da ɗaukakansa da arziki wajen yaudarar mutane ta hanyar alkawarta musu samun dama haskawa a bidiyon wakokinsa. Da dama sun ce suna da karancin shekaru lokacin da aka yi lalata da su.

Mawakin ya yi suna sosai a shekarun 1990 da wakarsa ta "Bump and Grind" da "Ignition". Sannan wakarsa da ta yi fice a duniya ya yi ta ne a 2004 "I Believe I Can Fly".