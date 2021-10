Shirin kawo sojojin haya na Rasha ya tayar da hankali a Afrika Ta Yamma

Sa'a 1 da ta wuce

'Rasha ba ɗaukar ɓangare'

Ƙungiyar The Coordination of the Movements of the Azawad (CMA), wata gamayyar tsoffin ƴan tawayen Larabawa da Buzaye a arewacin Mali, ta ce aiki da ƴan Rashar zai zama barazana ga yarjejeniyar zaman lafiyarsu ta 2015.