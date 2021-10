'Bala'in da ƙananan yaran mayakan IS ke ciki ya fi karfinmu'

Akwai mutane kusan 60,000 da suka hada da iyalan mayakan IS na waje 2,500 a sansanin

Cikin sansanin tsare ƴan IS a Syria, jami'ai sun ce tashin hankali da tsattsauran ra'ayi matsala ce da ke ci gaba da ƙaruwa.

Sansani ne da yake zaman gida ga mata da ƴaƴan mayakan kungiyar IS.

Sai dai can a gefe daya a kusa da wata kasuwar sayar da kayan lambu, akwai wasu tarin mata da suke kare kansu daga rana wadanda su kuma a shirye suke su amayar da abin da ke ransu su yi magana. Sun je ne daga gabashin Turai.

Na tambaye su yadda suka samu kansu a nan, sai dai sun yi min dan bayani ne kawai, suna dora alhakin a kan mazajensu kan yadda suka yi wannan tafiya mai dinsa, suka shiga kungiyar IS tare da zama a karkashin kungiyar da ke azabtarwa da gana akuba tare da bautar da dubban mutane.

Wannan kusan labari ne da aka sani da ake ji daga matan mayakan IS, inda suke kokarin nesanta kansu daga gwamnatin kungiyar da ta aikata ta'addanci wadda kuma manufarta a bayyane take.

Mazajensu ko dai sun mutu ko an daure su ko sun bata, yanzu kuma ga su nan a tsare tare da ƴaƴansu.

Kusan mutane dubu 60 ke tsare a nan, wadanda suka hada da iyalan mayakan kungiyar IS na kasashen waje su 2,500. Yawancinsu sun kasance a wannan sansani tun lokacin da aka murkushe mayakan masu ikirarin jihadi a Baghuz, a 2019.

A cikin daren da muka je sansanin an samu wata mata da aka kashe.

Kisan da ake yi kullum

Dr Abdulkarim Omar, wanda kusan ke rike da mukamin ministan waje na hukumar da Kurdawa ke jagoranta a yankin arewa maso gabashin Syria, ya amsa cewa IS ce ke mulki har yanzu a sansanin na al-Hol.

Ya ce, "Akwai kashe-kashe a kullum, sukan kona daki ko tantin wadanda ba sa bin akidar IS, kuma suna koyar da wadanan tsaurararan akidu ga ƴayansu."

An kai yara daga sassan duniya domin su rayu a karkashin IS a Syria

Akwai yara kusan a ko'ina, wadanda iyayensu suka kai su Syria daga Asiya da Afrika da Turai domin su zauna a karkashin IS.

Wasu yaran kuwa ba abin da suke yi, in ban da kallonmu kawai suna zaune a kofar tantinsu. Yawancinsu ba irin tashin hankalin da ba su gani ba, saboda yadda IS ke ta kokarin kare yankunanta da mayakanta da ke tafiya daga nan zuwa can a fadin Syria da Iraqi.