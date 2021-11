Shugabancin APC a Kano: Mutum biyu da zani daya

Sa'a 1 da ta wuce

Asalin hoton, Abbas and Zago

"Kuma yanzu don gwamna ya zo ya ce Abdullahi Abbas ne shugaban jam'iyya, an je an yi zabe kowa na gani sai a ce ba haka ba?" in ji Musa Iliyasu Kwankwaso.