Zaɓen Anambra: Tarihin Zaɓaɓɓen Gwamna Charles Chukwuma Soludo

Mintuna 55 da suka wuce

Neman ilimi

Rayuwarsa ta aiki

Ya kasance shugaban tawagar da ta tsara shirin gyara tattalin arziki da zamantakewar Najeriya (2003-2007), National Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS), sannan kuma ya jagoranci tsare-tsare na hadin gwiwa kan tsarin tarayyar Najeriya ta hanyar taimaka wa gwamnatin jihohi wajen tsara dabarun bunkasa tattalin arzikinsu (SEEDS).

Farfesa Soludo na da riƙe da lambar yabo ta gwamnatin tarayyara Najeriya, Commander of the Order of the Federal Republic (CFR).