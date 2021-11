Da gaske an samar da fasahar 'haihuwa ba tare da renon ciki ba'?

Mintuna 41 da suka wuce

Asalin hoton, Others

A ƴan kwanakin da suka gaba ne wani saƙo ya dinga yaɗuwa a shafukan sada zumunta da muhawara a Najeriya, mai taken "Haihuwa ba tare da renon ciki ba."

"Sabuwar fasaha ce wannan wadda mata za su daina wahalar daukar ciki na tsawon watanni tara, da zarar an hada ƙwayoyin halittar namiji da ƙwan mace za a saka domin samar da ciki, sannan za a saka cikin wannan na'urar .

Ga alama mutane da dama da suka ga saƙon kai-tsaye sun yarda da shi ba tare da zurfafa bincike ba, kuma an yi ta tafka muhawara da nuna al'ajabi kan lamarin.

Akwai batun fasahar mahaifa amma kuma an sassauya zancen da bayanan yadda take aiki. Bayani zai zo a can ƙasa.