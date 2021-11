Mutumin da ya kebe kansa a wani tafki tsohon shekara 40

Mintuna 45 da suka wuce

Amma Ken kawai ya so ya koma gidansa na katako

"Rayuwa ce mai kyau," in ji Ken. "Kowa ya ce za su iya, amma ba wanda ya yi hakan."

"An san wannan wurin da tafkin da babu kowa," in ji shi. "Babu hanyoyi a nan, amma a da kafin su gina madatsar ruwa mutane sun kasance a wannan yanki."

Mai shirya fim Lizzie McKenzie ta fara tuntuɓar Ken shekaru tara da suka gabata, kuma a cikin shekaru biyu da suka gabata, tana yin fim ɗin rayuwar yau da kullun na Ken don shirya shirin BBC Scotland The Hermit of Treig.

"Sun ce ba zan kara samun sauki ba, sun ce ba zan sake yin magana ba," in ji shi.

"Daga nan na yanke shawarar ba zan sake rayuwa kan'idojin wani ba sai dai da kaina," in ji shi.

"Na dauki lokaci mai tsawo kafin na ji bacin rai," in ji shi. "Bana jin komai."

Ken ya dawo kan hanya da kuma fadin Ingila. Yana can Rannoch, Scotland Highland, sai kwatsam ya tuna abin da ya faru da iyayensa, ya fara kuka.

"Ina tafiya ina kuka," in ji shi.

"Idan kana so ka koyi yadda za ka yi rayuka kai kadai, to dole ne ka koyi kamun kifi," in ji shi.