Fafutukar da matar Fasto TB Joshua ke yi na karɓar iko da cocinsa

Mutuwar TB Joshua a watan Yuni, yana da shekara 57 a duniya, ta bude hanyar fafutukar wanda zai gaje shi, an kuma dauki watanni kafin a cimma matsaya.

Sai dai a karon farko cikin watanni biyar, an sake bude kofar cocin Synagogue a birnin Lagos din Najeriya, inda masu bauta suka yi tururuwa domin yin ibada.

TB Joshua, da ya yi suna a cocin SCOAN da mambobin take kiran ta "annabi", ya yi aiki aiki kafada da kafada da mutanen da ya ke kira "jajirtattun maza" - wadanda ake tsammanin daya daga cikinsu ne zai gaje shi bayan mutuwarsa.

Musamman mabobin kungiyar Global Congress of SCOAN (GCSM), wadanda wasu daga cikin manyan mabobin cocin ke marawa baya, da suka sanya ayar tambayar kan hanyar da aka bi wajen zabar ta.

Sai dai ba ta damu ba ta kuma nuna musu tabaccin wanda ke jagorantar cocin, in da a ranar 7 ga watan Nuwamba aka sake bude cocin ga masu ibada watanni biyar bayan mutuwar mijinta, kuma ita ce jagora.

Wadanda aka kora daga harabar cocin dai an bayyana su da wadanda suka nuna kin amincewa da shugabancin Misis Joshua ne.

An zargi makusanta TB Joshua da satar jakunkuna makare da kudi bayan mutuwarsa.

Gabatar da bukatar aure, bayan haduwar farko

"Tana yin wa'azi lokaci zuwa lokaci, sai dai TB Joshua bai taba nuni da ita ba," in ji shi a hira da BBC.

Mata da maza kan yanke jiki su na faduwa a lokacin da ake musu addu'a kn wani abu da ya dame su a cocin Synagogue Church of All Nations

Manyan limaman cocin Najeriya na cewa an musu wahayin ilimin littafin Injila kamar annabawa domin bautar Allah.

"An haifi TB Joshua a matsayin limami, amma matarsa ta samu wannan matsayin ne saboda alakarta da shi saboda da zarar an yi aure mata da miji sun zama daya, saboda tarayyar da ke tsakaninsu zai iya shafa mata tabarraki," in ji Mista Iwelunmo.