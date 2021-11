Zamantakewa: Girki ga mace a aure, wajibi ko zaɓi?

"Gaskiya ni ban yarda girki zaɓi ba ne, kyautatawa ce kuma wajibi ne mace ta yi wa mijinta, tun da shi ya fita ya nemo to ita kuma ai kamata ya yi ta dafa, kin ga an samu maslaha kenan.

Girkin mace a gidan aure - Fahimtata ban ce lallai iyakar gaskiya kenan ba

Misali, wani maigidan a tsarinsa so yake matarsa ta zama tsantsar 'yar hutu sai dai ta wanke goma ta tsoma biyar. Irin wannan mijin zai iya dauko mata ƙwararren mai girki da sai dai in an gama abinci a jere a teburi in ta gama a kwashe kwanuka.