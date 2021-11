NFHS: Da gaske mata sun fi maza yawa a Indiya?

Mintuna 16 da suka wuce

Kididdigar cibiyar kula da iyali ta kasa ta fitar ta nuna cewa yayin da aka samu maza 1,000, to akan samu mata 1,020 a kasar, abin da ke nufin adadin mata ya haura na maza da 20 cikin dubu.

Sai dai kwararru na gargadin a yi taka tsantsan wajen sanar da kididdigar, saboda an yi kidayar ne a kan Indiyawa 630,000 cikin 'yan kasar sama da miliyan 300.

Sannan a tabbatar da an yi cikakken bayani kan adadin mata da mazan, ba kuma za a samu hakan ba har sai an gudanar da kidaya.

"Ita kidaya za ta kirga daukacin 'yan kasar, hakan ne zai ba ta hoton ainihin abin da ake magana a kai," in ji daraktar asusun yawan jama'a na Indiya, Poonam Muttreja, a hirarta da BBC.

Sai dai adadin ya dauki hankali a cikin kasar, inda wasu ke ikirarin an mayar da hankali a kan wani bangare, tare da nuna fifiko ga maza.

"Sama da shekara 100, kidayar jama'a da ake yi a kasarmu ana nuna maza sun fi mata yawa a Indiya," in ji mai bincike kuma dan fafutuka Sabu George.

End of Podcast

An dade ana kiran Indiya da sunan "kasar da mata ke bata" - kalmar da aka fara amfani da ita ga wanda ya zo na daya a gasar Nobel kan tattalin arziki Amartya Sen a shekarar 1990, lokacin da mata sukai karanci fiye da maza. A lokacin ya nuna sama da mata miliyan 37 ne ba a san inda suke ba a kasar.

"Ta nuna har yanzu ana kashe miliyoyin 'ya'ya mata," in ji shi. "Idan an samu haihuwa miliyan 26 a Indiya a kowacce shekara, ya nuna an samu karuwar haihuwa sama da miliyan 130 shekaru biyar da suka wuce. Wannan abin kunya ne ga kasa, babu wani abin murna akai."