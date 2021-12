Ranar yaki da cutar Sida: Karairayin da ake yadawa game da cutar HIV a shekarar 2021

An haifi Doreen Moraa Moracha 'yar kasar Kenya da cutar HIV

"Na shafe shekaru 20 cikin fargaba," in ji shi.

Mutanen da ke dauke da cutar HIV, da kuma suke shan magani na gudanar da rayuwarsu yadda ya kamata, su kuma more. Sannan an kawar da fargabar da ake yi a baya cewa idan kun ci abinci a kwano daya da mai cutar ana iya dauka. Sai dai har yanzu bayanan karya da ake yadawa kan cutar na ci gaba da yin tasiri.

An haifi Doreen Moraa Moracha, 'yar kasar Kenya, da cutar HIV amma sai a shekarar 2005 ta san abin da ke damunta a lokacin tana da shekara 13.

Kawo yanzu babu rigakafi ko maganin cutar HIV, duk da cewa an samu labaran mutanen da suka warke daga cutar da ya dan darsa kyakkyawan fata ga masu cutar. A cikin watan Nuwamba, wata mace 'yar Argentina ta zamo ta farko da ta kafa tarihin warkewa daga cutar HIV, bayan garkuwar jikinta ta yi yaki da ita.

"Duk lokacin da wani ya adawa iyalai ko 'yan uwansa ya kamu da cutar HIV, abin da suka yi amanna da shi shi ne ana cike da hadarin kamu da cutar 100 bisa 100, da zarar an ce ka kamu shi kenan".

Joyce uwace mai 'ya'ya hudu, ta kuma haife su a lokacin da take kan shan maganin cutar, babu daya daga cikinsu da ya kamu da cutar. Ana ba da kariya ga uwa mai dauke da juna biyu wajen haifar lafiyayyen jariri, ta hanyar magunguna kuma tun daga shekarar 2010 masu cutar ke haifar yara lafiyayyu.

Duk da haka, an koro 'yarta daga makaranta a Ghana, kan zargin ita ma tana dauke da cutar kuma za ta iya shafawa wasu.

Yayin da fargabar mutuwa ta kau kan cutar HIV, mutane kuma suka fara sabawa da rayuwa da ita kamar babu komai, mai fafutuka na ganin an samu ci gaba.

"An samu gagarumin ci gaba a magance cutar HIV, sai dai tunanin da wasu ke yi na cewa an kawar da cutar, ta hanayr ayyukan da ake yi na daukar matakan kariya, hakan ba ya taimakawa, saboda rashin zuba kudade a fannin da za a ci gaba da magance matsalar baki daya," in ji Dakta Kamarulzaman.