Abin da ya sa ake kai lalatattun wayoyin ƴan Afirka Turai

Mintuna 31 da suka wuce

Duk da cewa wasu daga ciki sun lalace ta yadda ba za a iya gyarawa ba, sai an yi ciniki sosai kafin a daidaita.

Wani kamfanin Holland da ake kira Closing the Loop ne yake biyan shi ladan aikin da yake yi. Kamfanin yana safarar lalatattun wayoyin da su Eric suka tara zuwa kasashen Turai, inda suka sake sabunta su. Sai kuma wani kamfanin na daban ya kwashi kashi 90 cikin kayan da aka yi wayoyin da su, musamman na roba zuwa wasu abubuwan na daban.

Me ya sa safarar wayoyin daga yammacin Afirka?

Asalin hoton, Victor Adewale / Closing the Loop

Joost de Kluijver, wanda ya samar da kamfanin Closing the Loop tare da Reinhardt Smit, ya ce amsar me suka ce har yanzu Afirka ba ta da kamfanin da yake narkar da irin wadannan kayayyakin tare da sabunta su ko yin wani abu na daban, misali suke yin wayar salula.

"Duk wani abu da kake bukata domin yin wannan aikin babu shi," in ji shi. "Babu dokoki, babu ababen more rayuwa da wayar da kai ga masu saya. Kan hakan, ba ka da kudin da za ka zuba wajen tattaro kayayyakin nan da kuma suke sabuntawa."

"Kasashen Afirka sun kware wajen kara wa'adin sabunta kaya. Akwai aikin a kasa, amma yadda za a yi da su shi ne babbar matsalar, musamman wadanda aka daina amfani da su," in ji Mista de Kluijver.

Domin biyan kudin lalatattun wayoyin salula, kamfanin Closing the Loop ya kulla hulda da yarjejeniya da kamfanoni da kungiyoyi, wanda kamfanin ke biyan sama da fam 4 kan kowacce sabuwar waya ga duk wanda ya samar da fasaharta.

Kudin da ake sayen wayar, a ciki ne na dakonta, da karbowa, har da sabuntawa a Afirka, ciki har da ribar da Closing the Loop zai samu.

Closing the Loop na sa ran samun lalatattun wayoyi 300,000 a duk shekara

Asalin hoton, Closing the Loop

Simone Andersson, na sane da fadi tashin da ake yi kan hakan. Ita ce shugaban fannin kasuwanci na kamfanin Waste Electrical and Electronic Equipment Centre (WEEE) da ke sabunta kayan laturoni a kasr Kenya.

"Yawancin mutane sun san matsalolin da wadannan tarkace ke janyowa muhalli. Da yawa daga ciki na son sauya yadda suke tafiyar da lamuransu, inda akwai ababen more rayuwa da ke taimaka musu da tuni an magance wani bangare na matsalar tare da amfani da sake sabunta abun da muke ganin ba shi da amfani ," in ji ta.