Olaf Scholz ne Sabon shugaban gwamnatin Jamus da ya gaji Angela Merkel

Mintuna 40 da suka wuce

An rantsar da Olaf Scholz a matsayin shugaban gwamnatin Jamus, da ya jagoranci gamayyar jam'iyyu uku, bayan mulkin Merkel na shekaru 16.

Yayin da take bankwana da fadar gwamnati da ke Berlin, wanda ya kawo karshen aikin siyasarta na shekaru 31, Misis Merkel ta shaida wa tsohon mataimakin nata da ya tunkari aikin cikin nishadi da farin ciki.

Fuskar da aka sani amma ba ta Merkel ba

Dama dai an san Mr Scholz kuma an yarda da shi a Berlin da Brussels. Ya tallata kansa ga ƴan takara da cewa shi ne Merkel Mark Two (na biyu), duk da cewa ya fito daga jam'iyya daban.