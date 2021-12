Matsalar karancin abinci a Madagascar: Yadda wata mata ta ceto kauyensu daga bala'in yunwa

Sa'a 1 da ta wuce

"Mun sha wuya da bakar yunwa. Muna shuka amma duk lokacin da muka yi sam ba ta fitowa," in ji matar mai shekara 43, a lokacin da take mana bayani kan farin da suka fuskanta a shekarar 2013. Amma da taimakon kungiyar agajin yankin mai suna Agro-ecological Centre of the South (CTAS), a wannan karon komai ya sauya.