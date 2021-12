Matar da ta ke taimakon mutane an zarge ta da maita

Monica ta ce: "Abin ya ba ni tsoro, dukkan kawayena da 'yan uwana sun guje ni in da suka mai da ni mai muguwar manufa, a lokacin da aka zarge ni na ji matukar kunya ga kuma kyama".

An tursasa mata barin gidansu inda ta nemi mafaka a wata gunduma da ke Papua New Guinea, wata kasa da ke kudu maso yammacin facific.

Ba abu ne sabo ba a zargi mutum da maita a Papua New Guinea. To sai dai kuma ba za a iya fitar da bayanai a kan adadin irin wanann zargi da ya faru a yankin ba, kodayake gwamnati ta ce an samu irin wannan zargi na maita da suka kai dubu 6 a cikin shekaru fiye da 20 da suka wuce.