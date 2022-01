Pushpa: Abin da ya sa wakar da aka dinga ambaton maza ta tayar da kura a Indiya

Asalin hoton, Screenshot from YouTube

An yi waƙar ne a harsuna biyar da suka haɗa da Telugu da Tamil da Kannada da Malayalam da Hindi inda kuma aka yi bidiyo na daƙiƙoƙi 19 na waƙar.

Nuna bambancin jinsi

"Na duba duka waƙoƙin waɗanda aka yi su da harsuna daban-daban. Akwai wani baiti a ciki wanda ya kwatanta mata da abinci." in ji Sowmya Rajendran, wadda edita ce ta The News Minute inda take yawan rubuce-rubuce kan fina-finai.