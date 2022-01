Yadda yaƙi tsakanin ƙasashe zai kasance nan gaba a duniya

A bara an samu sauye-sauye masu muhimmanci a manufofin tsaro na Biritaniya.

A cikin kasafin kudin shekarar 2021, inda aka ware karin kudade kan fasahar dijital, bayanan sirri da fasahar Intanet, an rage yawan na'urori da sojoji na al'ada, kuma hakan ya faru yayin da sojojin Rasha ke ci gaba da taruwa a kan iyakar Ukraine.

Rikicin yanki har yanzu yana mamaye kasashe da yawa a duniya. An yi yakin basasa a Habasha. Tun daga shekarar 2014, mutane dubu 14 ne suka mutu a rikicin 'yan aware a Ukraine.

Har yanzu ana ci gaba da tada kayar baya a kasar Syria, yayin da kungiyar IS ke neman mamaye ƙasashen Afrika da ta'addanci

To amma ya yaƙi zai kasance tsakanin kasashe masu karfi a nan gaba kuma ko kasashen yammacin duniya a shirye suke su fuskanci wannan kalubale?

Makamai na gaba

Kafin wannan lokacin bazarar da ta gabata, kasar China ta yi gwajin makami mai linzami da take yi, wanda yake da matuƙar gudu da sauri fiye da saurin sauti.

Yawancin abin da ya fi mayar da hankali shi ne kan ayyukan intanet. An kai hare-hare ta yanar gizo da dama da nufin zagon kasa ga al'ummar yammacin duniya, da yin tasiri a zabuka da kuma satar bayanan sirri.

Ba a ɗaukar waɗannan hare-haren a matsayin haɗari kamar makaman yaƙi na yau da kullum, don haka yawancin hare-haren yanar gizo na iya tafiya ba tare da an ankara ba,

To sai dai me zai kasance sakamakon takun saka tsakanin Rasha da kasashen yammacin duniya dangane da Ukraine.

Babban haɗari a nan shi ne game da faɗa marar shiri. Idan tauraron dan adam na wani ba sa aiki kuma masu dabarun yaki suna zaune a karkashin kasa, to ba za su iya yanke shawarar abin da ke faruwa ba. A cikin irin wannan yanayi yana iya zama da wahala sosai a yi tunanin mataki na gaba.

Basirar wucin gadi

Makami mai linzami na hypersonic

An fallasa makami mai linzami na Dong Fang-17 na kasar China a karon farko a shekarar 2019.

Tabbas akwai damar yin amfani da yanar gizo da na lantarki na Rasha, amma an fi maida hankali kan hanyoyin da aka saba amfani da su kamar tankokin yaki, motocin yaki da harsashi da sojoji. Idan Rasha ta yanke shawarar sake tura sojojinta zuwa jihohin Baltic, to ana iya tura makaman guda a can.