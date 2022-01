Me ya sa mutane da dama ke rububin zuwa Duniyar Wata a 2022?

A shekarar nan ta 2022, kasashe, kamfanoni da kungiyoyi za su yi ta rige-rigen tafiya duniyar wata. Tuni shirin Artemis na Hukumar Kula da Sararin Samaniya mai zaman kanta ta Amurka NASA ta fara shirin tabbatar da an samu mutane da dama a can duniyar watan zuwa shekarar 2025. Wadanne abubuwa ne suke faruwa a can duniyar a bana, kuma mene ne burin masu niyyar zuwan?