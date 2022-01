Abu bakwai da kuke bukatar sani game da rana

Wataƙila mutane da yawa sun zaci a yadda suke hango rana a sama to haka take a zahiri, wasu ma a tunaninsu jirgin sama kan wuce ta idan ya tashi.

Amma a zahiri sai dai a ce rana kan ɓullo ne a ɓangaren da gari ya waye, wato idan duniyarmu ta Earth ta juya gefen da ranar take, to sai ta ɓullo a ganta a wannan yanki.

Mece ce rana?

Nisan rana daga duniyar Earth

Idan a mota ce mai tafiyar kilomita 100 cikin awa ɗaya, kuma za a yi tafiya ba tare da hutawa ba, to za a iya isa inda rana take a cikin shekara 106.

Girmanta da zafinta

Makarinta da yadda take husufi

A yayin kuwa da watan yake ƙasa-ƙasa, to kaɗan daga fuskar rana yake iya rufewa; don haka, inuwar take zama ƙarama a hali irin wannan na ƙaramin husufi, wato partial eclipse.

Bambancin rana da wata

Abin da mafi yawan mutane ba su sani ba shi ne, kamar yadda hanyar jirgi take daban da ta mota, to haka ma rana da wata akwai gagaruman bambance-bambance tsakanin su.

Launukan rana

Dalilan ba wasu masu tsauri ba ne da suka wuce hakan na faruwa ne a lokacin da take ɓullowa ta sararin samaniyar Earth wato wayewar gari, da lokacin da ta take a samaniyar da kuma lokacin da take shirin ɓacewa a samaniyar can da magariba kenan.