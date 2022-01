Abu biyar da 'yan Najeriya suka yi kewa game da Twitter

Bayan kwashe kimanin watanni bakwai babu Twitter a Najeriya sakamakon haramcin da gwamnatin kasar ta sanya, a karshe dai an samu daidaito tsakanin bangarorin biyu.

Mafi yawan 'yan Najeriya sai da Twitter ya zamar musu wajen kwashe rabin lokutansu na rayuwa domin suna samun abin da suke so, ko dai ga bangaren nishadantarwa ko kasuwanci ko neman 'yanci ko kuma bayyana ra'ayoyinsu (na siyasa addini ko kabilanci) kamar dai sauran mutane a fadin duniya.

Gatse da raha

Kasuwanci

Akwai fitattun mutane daga bangaren hukumomi da bangaren masu wasannin da na daidaikun mutane da komai suka yi sai an yi ta ce-ce-ku-ce a kai, hakan wata dama ce ga masu talla su bayyana abin da suke siyarwa, kuma da dama suna samun ciniki ta dalilin hakan.

Sukar hukumomi

Akan yada irin abubuwan da suke fada a sauran kafafen sada zumunta irin su facebook da Instagram da Whatsapp da dai sauransu bayan an dauki hoton daidai inda suka yi bayani.

'Yan siyasa ma sun yi rashin kafa

Bare kuma a ce an kada gangar siyasa to a komai suka yi sai sun wallafa a wannan shafi, ko taimako suka yi sai sun sanya, in tafiya suka yi ma haka.