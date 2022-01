Hanyoyi huɗu da za ku kare 'ya'yanku daga masu cin zarafi

Gwamnatoci da dama sun sha yunƙurin yin dokoki domin kawar da wannan ɗabi'a, da an ɗauko magana tiryan-tiryan, daga baya sai a rasa inda aka kwana.

An fi ganin sakacin gwamnati ne ta ɓangaren rashin hukunci a zahiri ga waɗanda ake kamawa da irin wannan laifi, inda a wasu lokuta za a kama mutum da laifin aikata ɗanyen aiki kuma ya amsa laifinsa, amma bayan ƴan shekaru kaɗan sai a ji an sake shi.

Shi ya sa ma Bahaushe ya ce idan kana da kyau, to ka ƙara da wanka, ma'ana duk ƙoƙarin da iyaye suke yi a yanzu, akwai buƙatar su ƙara wannan ƙoƙari ganin cewa irin waɗannan miyagu a kullum suna da sabbin dabarun da suke fitowa da su na cutar da yara.

Irin wannan lamari ba shi bane na farko sakamakon an sha kawo rahotanni na cin zarafin yara inda ko a kwanakin baya sai da aka samu rahoton yi wa wata jaririya fyaɗe.

Kowane namiji za iya zama barazana

"Idan ba su kalle shi da wannan zai iya yi ɗin ba, to za su yi sakacin da za ta iya zuwa ta faru ko da ko da kuwa yarinya wanta ne ma domin an sha samun cewa yaya ya yi lalata da ƙanwarsa," in ji Dakta Muhammad