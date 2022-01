Labari 10 na yaran da aka taɓa yi wa kisan gilla a Najeriya

Sa'a 1 da ta wuce

A shekarun baya-bayan nan za a iya cewa an samu ƙaruwar cin zarafin yara ta hanyar muzguna musu da wulaƙanta rayuwarsu da ma kashe su a Najeriya.

A wasu yanayin kuma ko da sun tsira da ransu a irin harin da aka kai musu, to yaran kan dauwama cikin firgici sakamakon mummunan halin da aka saka su a ciki.

Waɗannan shekarun baya-bayan da ma waɗanda muke ciki yanzu, an samu yawaitar fyaɗe ga yara ƙanana, wasu ya yi sanadin kashe su, wasu kuma ya saka su a yanayi maras kyau.

A Najeriya an ga yadda aka dinga kai hare-hare makarantu ana sace yara tare da yin garkuwa da su, ciki kuwa har da masu ƙananan shekaru.

Wasu alƙaluma da asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya Unicef ya fitar sun nuna cewa shekarar 2021 an kai hari sau 25 a kan makarantu, an kashe yara 16 sannan an sace yara 1,440.