Mutanen da aka hukunta saboda sun faɗi abin da ke damunsu a wurin aiki

'Ka ga irin wannan kallon'

Idan ya kasance bakakr fatan ba sa yin haka to sai a rika daukarsu a matsayin masu neman wanzar da wata manufa ko kuma dabi'ar da ta saba wa aiki, in ji Chad Mandala, dalibin karatun digirin digirgir a jami'ar Georgia, wanda yake aiki tare da Ortiz a nazarin

Muddin ba su yi hakan ba, to za a iya samun matsala, wadda ka iya kasancewa ma korarsu daga aiki in ji Ortiz da Mandala.

Duk da haka Ortiz ya bayar da shawarar cewa maimakon a ce an bar nauyi a kan ma'aikata bakar fata da tsiraru marassa rinjaye su rika takura wa kansu wajen kare kansu daga wannan fassara ta daban, to kamata ya yi a ce wuraren aiki sun zama masu rungumar kowa, maimakon a rika nuna wariya ga wasu.

This article was originally produced in English for BBC Worklife.