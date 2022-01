Boris Johnson: Wane zargi ake yi wa firaministan Birtaniya kuma mece ce makomarsa?

Sa'a 1 da ta wuce

Tun bayan da Mista Johnson ya zama firaiministan Birtaniya, an ga abubuwa iri-iri.

Wace dabdala ce?

Murnar zagayowar ranar haihuwa

Bayan wata ɗaya, an bayar da rahoton cewa an yi bikin murnar zagayowar ranar haihuwar firaiminista a Titin Downing inda aka yanka kek. Ma'aikatan ofishin firaiministan sun bayyana cewa ba a shafe mintuna goma ba a wajen bikin ba.

Asalin hoton, Andrew Parsons / No 10 Downing Street

A lokacin da Landan ta shiga cikin doka mafi tsanani ta korona a Disambar 2020, an yi zargin cewa an gudanar da bukukuwa daban-daban ciki har da wani taro da aka yi ba bisa ƙa'ida ba a hedikwatar jam'iyyar masu ra'ayin ƴan mazan jiya.

A baya-bayan nan, an bayyana cewa ma'aikatan fadar ofishin firaiministan sun gudanar da dabdala har sau biyu a ranar 16 ga watan Afrilu a jajibirin jana'izar Yarima Philip. A lokacin jana'izar, an nuna sarauniya na zaune ita kaɗai inda take bin dokokin korona.