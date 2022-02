Hanyoyin gyaran jiki ga matan da suka wuce shekara 50

Tasirin yawan shekaru kan fatar jiki da kuma gashin kai

Amma kuma in ji masana, mace za ta iya amfani da kayayyakin gyaran fata, da kuma gyaran fuskar da bai danganci sai an yi tiyata ba, da kuma kayayyakin gyaran gashi da inganta shi.

Salon matan Najeriya na gyaran jiki saboda shekaru

"Na kan yi amfani da garin kurkum da aka fi sani da 'tumeric' a Turance, sai in hada da madara in kwaba in rika shafa wa ya dade a jikina kafin in shiga wanka," in ji Aisha.