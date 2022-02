'Yan Boko Haram sun harba rokoki a Gamboru-Ngala, sun yanka mutane a Shiroro

Mintuna 31 da suka wuce

"An kai musu hari kuma an kone wannan makaranta, kuma an jefa roka cikin garin wanda ya kashe wani dattijo bayan da rokan ya fada cikin gidansa, sai dai sauran iyalansa sun tsira da rayukansu."