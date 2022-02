Mutumin da ya kwashe shekaru 30 yana rayuwa a cikin daji a Singapore

Sa'a 1 da ta wuce

Mr Oh a wajen bukkar da ya shafe shekaru 30 yana rayuwa a cikinta

Abin da ke soma jan hankalin mutum idan ya hadu da Oh Go Seng shi ne kyallin da ke idanunsa.

A farkon watan da muke ciki, labarin irin rayuwar da Mr Oh yake gudanarwa a cikin daji ta yadu a shafukan sada zumunta a Singapore - inda da dama daga cikin mutane suka nuna matukar kaduwa.

Wasu sun rika tambaya kan dalilan da suka sa ba a ba shi taimako sosai ba - sannan sun yi tambaya kan yadda ya shafe shekaru 30 yana rayuwa a cikin daji ba tare da an sani ba.

Rikici a lokacin bikin Kirsimeti

Al'amarin ya soma ne lokacin bikin Kirsimeti yayin da jami'ai suka tsayar da Mista Oh inda suka gano yana cinikayya ba tare da lasisi ba.

Mista Oh ya yi imani cewa wani abokin cinikinsa ne ya kai kararsa bayan sun sami wata takaddama kan dalar Singapore 1 da yake karba a matsayin kudin kayansa.

Sai ta dauki bidiyon al'amarin kuma ta wallafa shi a Facebook, inda ya yadu kamar wutar daji - kuma daga nan aka sanar da ani dan majalisar yankin halin da Mista Oh ke ciki.

Sai dai daga baya dan majalisar, Liang Eng Hwa y agano cewa akwai labaran abin mamaki dangane da rayuwar Mista Oh.

A zahiri ya shafe shekara 30 yana rayuwa ba tare da an san da zamansa ba.

Rayuwa cikin daji

Mista Oh y agirma tare da iyayensa a wani kauye mai suna Sungei Tengah.

Amma a shekarun 1980, an rusa wadannan kauyukan domin a gina wasu sababbin benaye.

Sai dai gwamnati ta ba yawancin mazauna kauyukan wasu sababbin gidaje, amma Mista Oh bai sami nasa ba.

Amma wani dan uwansa ya sami irin gidan na gwamnati kuma ya gayyaci Mista Oh ya zauna tare da shi - amma daga baya sai ya fice domin kamar yadda ya ce, baya son matsa ma iyalan dan uwan nasa.

Idan ka isa matsugunin, za ka ga tokar da Mista Oh ke zubarwa bayan ya girka abinci. Akwai kuma tarin kayansa a tsakiyar matsugunin, kuma yana amfani da wani wuri a bayan matsugunin domin yin barci.

Mista Oh na shuka kayan miya da barkono a 'yar gonar da ke kusa da matsuguninsa

Mista Oh na amfani da kudin da ya samu domin ya biya kudin jirgin ruwa zuwa Batam, wani karamin tsibiri a kasar Indonisiya mai makwabtaka. A can ne ya ga wata mata mai suna Madam Tacih wadda ta haifar ma sa da 'ya.

Kamar sauran 'yan uwansa, matar Mista Oh da 'yar tasa - wadda yanzu shekarunta na haihuwa 17 - sun ce ba su san cewa a daji yake zama ba.

Bayan da annobar korona ta bayyana, Mista Oh ya daina tafiya Batam, sai dai ya ci gaba da aika wa iyalansa dala 500 zuwa dala 600 na kudin Singapore a kowane wata.

'Na kalli talabijin a karon farko'

A watan Fabrairun wannan shekarar - ranar farko ta sabuwar shekarar da 'yan Singapore ke amfani da ita, wata tawagar dan majalisar mazabar Mista Oh sun ba shi sabon gida.

Dan majalisa Liang ya ce shi da tawagar tasa za su ci gaba da taimaka ma Mista Oh, ciki har da hada shi da matarsa da 'yarsa da ke Indonisiya domin su zauna wuri guda.

Sabon gidan nasa gida ne mai dakin kwana daya, wanda yake zama a ciki tare da wani mutum, sai dai dan karamin gida ne kuma babu kayan more rayuwa sosai a cikinsa.

Mista Oh ya yaba da na'urar dafa shayin. Ya saba da wanke kayansa a wani tafki kusa da matsuguninsa na da, kuma ya ce ruwan famfon sabon gidan nasa ya faye sanyi.

Mista Oh a cikin sabon gidansa

"Ko yanzu na kan shiga dajin a kowace rana. Na kan farka da kamar karfe 3 a dare, sai in sanya tufafina kuma in tafi dajin domin duba gonar kayan miyar da na shuka, kuma na kan yi wannan aikin ne kafin in fara ayyukan da nake yi na tuki.