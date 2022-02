Mamayar Ukraine: Shin Putin zai harba makaman nukiliya?

"Ga duk wanda ke tunanin yin katsalandan daga waje - idan ku ka yi haka, to za ku fuskanci sakamakon da ya zarce duk wanda wani cikinku ya taba fuskanta a tarihi."

"A cikin wannan jawabin nasa, Putin bai taka rawar shugaban kasar Rasha ba, ya taka rawar shugaban duniyarmu ne baki daya; kamar yadda wanda ya sayo sabuwar mota ke nuna wa jama'a makullinta ta hanyar jujjuya shi a yatsansa. Putin na jujjuya kusar harba makaman nukiliya ne. Ya sha cewa: Idan babu Rasha, me zai sa wannan duniyar ta ci gaba da kasancewa? Babu wanda ya mayar da hankalinsa kan kalaman nasa. Amma wannan barazana ce da ke cewa idan ba a yi ma Rasha abin da ta ke so ba, to za a ruguza komai."