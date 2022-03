Yadda ya kamata a yi wa yara bayanin yakin Ukraine

Yara suna so a ji su, kuma a saurare su, musamman idan sun nuna da sha'awa a kan wani abu. Wataƙila kawai suna buƙatar tabbaci ne kan abun da yake a ransu.

"Don haka, abu na farko da zan ce shi ne iyaye suna bukatar fahimtar yadda su - iyaye - suke ji kafin su fara tattaunawa, "in ji masanin ilimin likitanci Miri Sizak-Cohen.

''Iyaye sune masu wayar da kai ƴaƴansu, don haka akwai bukatar sanin yadda ake musu magana a yayin tattaunawa'' in ji wata masaniyar halayyar ɗan adam Min Sizak Cohen.

''Yana da matukar muhimmanci iyaye sun kwantar da hankalinsu, ta yadda ba za su sa wa 'ya'yansu shakku ko tsoro ba'' in ji ta.

Iyaye za su so su tambayi yaro abin da suke so su sani bisa tunanin hakan zai taimaka musu wajen gano wasu abubuwa da ke damunsu, ko ma sun ɗauki labaran ƙaryar da suka gani sun amince da su ne.

"Zai iya yiwuwa yaron na neman ƙaramin bayani ne kawai, kamar idan abun ya shafe shi,l don haka a irin wannan yanayi sai ka bashi bayani dai-dai tunaninsa, ba wanda ya zarce ba'' in ji masaniyar.

Iyaye za su so su ƙarfafa yaran su yin ayyukan da ke taimaka musu su ji daɗi. Waɗannan na iya haɗawa da dafa abinci, kallon fim ɗin da suka fi so, yin yawo, ko karanta littafin da suka fi so.