Ranar Mata ta Duniya: Abu bakwai da suka kamata ku sani game da wannan rana

Mintuna 29 da suka wuce

Me yiwuwa ku taba gani a shafukan sada zumunta ana magana a kan Ranar Mata ta Duniya, ko kuma ku ji a wurin abokai suna magana a kai.

Amma shin me wannan rana ta kunsa? Yaushe ne? Shin biki ne ko kuma zanga-zanga? Akwai makamanciyarta Ranar Maza ta Duniya? Kana wadanne bukukuwa ake gudanarwa cikin wannan shekarar?

1. Ta yaya aka fara?

An kuma dasa tushenta ne a shekarar 1908, lokacin da mata 15,000 suka yi tattaki a birnin New York na Amurka suna neman gajeren lokutan aiki, da biyan albashi mai kyau da kuma 'yancin kada kuri'a.

End of Podcast

An fara bikin ranar ne a shekarar 1911, a kasashen Austria, da Denmark, da Jamus, da kuma Switzerland. An kuma yi bikin zagayowar shekara 100 a shekarar 2011, don haka a cikin wannan shekarar a takaice za mu yi bikin cika shekaru 111 da zagayowar Ranar Mata ta Duniya.

An gudanar da komai a hukumance a shekarar 1975 lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ta fara gudanar da bikin ranar.

Take na farko da Majalisar Dinkin Duniyar ta fara amfani da shi a shekarar 1966 shi ne "Bikin Murnar Abubuwan da Suka Gabata, Tsara Abubuwa Na Gaba".

2. Me ya sa ake tunawa a 8 ga watan Maris?

3. Me ya sa mutane ke saka kaya launin algashi?

Launukan sun samo asali ne daga kungiyar mata ta Women's Social and Political Union (WSPU) a Birtaniya a shekarar 1908," in ji su.

4. Shin akwai Ranar Maza ta Duniya?

Amma an gudanar da bikin ne kawai a cikin shekarar 1990, sai dai Majalisar Dinkin Duniya ba ta san da ita ba.

Kuma ana amfani da ranar wajen fadakarwa kan jin dadi da abin koyin da mazan suka zo da shi da kuma inganta dangantakar jinsi. Taken shekarar 2021 shi ne "Dangantaka mai kyau tsakanin mata da maza."

5. Ta yaya ake gudanar da bikin Ranar Mata ta Duniya, shin akwai sauran wasu bukukuwan a cikin wannan shekarar?

A kasar Italiya, an bikin Ranar Mata ta Duniya ko kuma la Festa della Donna, ta hanyar bayar da kyaututtukan furannin mimosa blossoms. Babu tabbaci game da takamaimen wannan al'ada amma an yi amanna ta samo asali ne daga birnin Rome bayan Yakin Duniya na Biyu.

6. Mene ne taken bikin ranar matan na bana?

Majalisar Dinkin Duniya ta sanar da taken na shekarar 2022 a matsayin "Daidaiton jinsi a yau, don dorewar nan gaba."

Amma akwai sauran taken a fadin duniya.

Shafin intanet na Ranar Mata ta Duniya - wanda ya ce an tsara shi ne don "samar da wani dandali don taimakawa wajen kawo sauyi mai amfani ga mata" - ya zabi take mai maudu'in #BreakTheBias kana yana yin kira ga mutane su rika tunanin "duniya wacce babu son kai, babu nuna wariyar jinsi, ko bambanci."

7. Me ya sa muke bukatarta?

Dawowar kungiyar Taliban kan mulki a watan Agusta ya sauya rayuwar matan Afghanistan - an haramta wa 'yan mata samun ilimin sakandare, kana an soke ma'aikatar harkokin mata a kasar, har ila yau an fada wa mata kada su koma wuraren aikinsu.