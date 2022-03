Zamantakewa: Rayuwar mace da zamantakewarta a al'umma

Sa'a 1 da ta wuce

Shirin zamantakewa na wannan makon ya yi duba ne a kan illaharin zamantakewar mace a cikin al'umma, abin da ake mata na rashin dadi da ita ma wanda take yi na rashin kyautawa, sai kuma mu duba tarin alkhairorinta.

End of Podcast

Idan kuma ƴaƴa mata take ta haifa sai a ce duk ta cika masa gida da mata ba ɗa namiji, idan ƴaƴa maza Allah yake ta ba ta kuma sai a ce oho ka bari tana ta mallake ma gida da haihuwar maza.

Wasu na baya da za ku so ku gani

To amma bari mu zo kan albarkoki da alkhairorin mace mana

Ta ko ina dai zagaye take da masu tsaro masu kula kamar yadda dokar kasa take baibaye shugaban kasa da masu tsaronsa.

Kan batun tunaninta da kwakwalwarta kuma, idan dai aka ba ta ilimi na addini da na zamani, to ta kan zamewa iyalanta babbar special adviser saboda tsabar tsinkayenta.

Jan hankali

A inda kika tsinci kanki a zaman kishi, to ki zama mai adalci da rage gaba da mugunta, a inda kika zama uwar miji to ki zama mai nagarta da rike surukarki cikin adalci, a idan kika zama matar ɗa, to ki kyautata da yi wa uwar mijinki ladabi. Ai ko ba komai ciwon 'ya mace na 'ya mace ne.