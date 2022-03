Taswirar abin da ya faru cikin kwana 20 na yaƙin Ukraine

An rika kai hare-hare a wurare da dama ta kasa da sama da kuma ruwa.

Sojin ruwan Rasha sun yanke wa Ukraine duk wata hulda ta kasuwanci ta cikin ruwa yayin da ta karbe iko da ruwan nata, in ji Ministan tsaron Birtaniya.

Rikicin da ake yi a Kyiv

An kashe mutane biyu a wani harin sama da Rasha ta kai da ya dira cikin wani gida a kudu maso yammacin Kyiv. An kuma ruguza wasu gine-gine a Svyatoshinsky sakamakon hare-haren da aka kai, kamar yadda hukumar ba da agajin gaggawa ta fada.

Sojojin Rasha sun kai hare-hare masu yawa a arewa maso yammacin birnin a ranar Litinin kusa da Buchan and Irpin, amma sun gaza tsallakawa kogin Irpin, kamar yadda hukumomi suka bayyana.

Babu dai wani yunkuri na kaddamar da hari daga dakarun Rasha a gabashin Kyiv, inda manyan sojojin Ukraine suka yi ammanar cewa an kebe wurin daga hare-hare.

Tafiyar wahainiyar dakarun Rasha zuwa arewacin Ukraine

Dakarun Rasha sun yi wa birnin Sumy kawanya, sun rushe manyan ababen more rayuwa tare da katse lantarki. Gwamnan yankin ya ce za a bude kofar kai kayan agaji da zai ba da damar mutane su fice daga yankin a ranar Talata.

Babban kamun da Rasha ta yi a kudanci

A kudu maso gabashi, ana fargabar cewa an yi wa dubban mutane gadar-zare a birnin Mariupol da ke gabar teku, wanda dakarun Rasha suka yi wa kawanya duka suka yi wa luguden wuta.

Za a shiga birnin ne domin kai kayan agaji a ranar Talata, "za a kai dubban tan na ruwa da magani da abinci" ga kuma mutanen da aka tsare da kayan agaji cikin yanayin sanyi da ake ciki. Akalla motoci 160 suka bar garin a ranar Litinin, in ji rahotannin cikin gida.

Dakarun Rasha na kutsawa gabashi

Gwamnan yankin Donetsk ya ce an bar kusan komai a birnin sakamakon hare-haren Rasha.

A yankin Luhansk da ke makwabtaka, an rawaito dakarun Rasha ba su yi nasara ba a wasu jerin hare-hare a Severodonetsk.

Dubbai sun tsere ta iyakokin tudu

Tun lokacin da aka fara wannan kutsen, kusan miliyan uku ne suka tsere daga Ukraine, in ji Majalisar Dinkin Duniya.

Rahoto d aga David Brown, Bella Hurrell, Dominic Bailey, Mike Hills, Lucy Rodgers, Paul Sargeant, Mark Bryson, Zoe Bartholomew, Sean Willmott, Sana Dionysiou, Joy Roxas, Gerry Fletcher, Jana Tauschinsk and Prina Shah.

Game da wannan taswira

Hukumar ta American Enterprise Institute's Critical Threats Project da kuma ta Institute for the Study of War sun ce suna sanya wadannan bayanai ne kullum saboda a san ina ne ke karkashin ikon Ukraine da kuma ikon Rasha.