Amfanin sauraro da kunnen basira a alaƙa tsakanin al'umma

Mintuna 24 da suka wuce

"In matashiyar Musulma wadda ke sanya hijabi ta yanke shawarar ta daina sanya hijabi, zan ɗauke ta mutuniyar banza da ba zan iya abota da ita ba. In kuma muka haɗu sai na tsokane ta," in ji Hawraa Ibrahim Ghandor, wata Musulma 'yar kasar Lebanon.