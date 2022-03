Me Putin ke son cimma a yakin Ukraine kuma yaushe zai gama shi?

Mintuna 46 da suka wuce

Bayan kwashe makonni ana ruwan bama-bamai, dubbai sun rasa rayukansu kuma miliyoyi sun yi gudun hijira, tambayar a nan ita ce: me ake son cimma wa da wannan yakin kuma mecece mafita?

Me Putin ke bukata ne?

Amma dai abin da yake a zahiri shi ne, wannan wani lokaci ne mai wuya ga tarihin Rasha. "Goben Rasha da kuma matsayinta a idan duniya na cikin hadari," in ji shugaban harkokin wajen Ukraine Sergei Naryshkin.

An ci gaba da ruwan bama-baman - amma rahotannin baya-bayan nan da suke bayyana daga tattaunawar zaman lafiya da ake yi sun nuna Rasha ba ta da fatan hambarar da gwamnatin Ukraine, burin dai shi ne a samu Ukraine da ba ta karkata ko ina ba.

Saboda me Putin yake son Ukraine ta zama 'yar ba ruwana

An samu tsagaitawar wuta, karkashin yarjejeniyar Minsk da aka cimma a 2015 wadda ba a taba aiki da ita ba.

Akwai wata mafita ga yakin da ake yi?

Ya tabbatar Rasha ba za ta iya karbe iko daga gwamnatin Ukraine ba, ta kuma kafa tata gwamnatin, kamar yadda ta yi a Belarus. Shugaba Volodymyr Zelensky ya ce a farkon yakin an yi masa gargadin cewa "shi ne wanda ake hari na farko sannan iyalansa na biy.''

"Kamar Rasha na daidai da amincewa da akwai iyakokin da ba za su tabu ba," in ji Tatiana Stanovaya wata mai sharhi a wata cibiya RPolitik and the Carnegie Moscow.