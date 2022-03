Yaƙin Ukraine: Ƙwararru na nazartar abin da ke cikin kwakwalwar Shugaba Putin

Mintuna 22 da suka wuce

Keɓe kansa da yake shaida ce da kowa ke iya ganewa daga hotunan tarukansa, kamar lokacin da ya gana da Shugaba Emmanuel Macron, akwai tazara sosai tsakaninsu a teburin tattaunawar. Haka kuma an shaida irin wannan a ganawar da Mista Putin ya yi da tawagar jami'an tsaronsa na kasa ana jajibirin soma yaƙi da Ukraine.

Shawarar mutum guda

"Ya faɗa cikin tarkon farfagandarsa ganin cewa mutane kalilan yake sauraro da datse duk wani abin da zai iya biyo baya. Wannan ya kasance abin da ke sauya tunaninsa kan duniya," a cewar Adrian Furnham, farfsa kwakwalwa kuma marubuncin littafin "The Psychology of Spies and Spying.